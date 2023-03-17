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Російські літаки обстріляли Авдіївку: деталі

17 березня 2023 12:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російський льотчик обстріляв українську багатоповерхівку
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сьогодні, 17 березня, російська авіація завдала удару по місту Авдіївка. Під час атаки щонайменше одна російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.

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Удар по Авдіївці

Російські окупанти обстріляли українське прифронтове місто Авдіївку в Донецькій області.

Одна з ракет, імовірно, Х-59, влучила у багатоповерхівку.

Барабаш опублікував фотографії, зроблені на місці влучання російської ракети.

Обстріл Авдіївки

Обстріл Авдіївки

Обстріл Авдіївки

Фото: Facebook Барабаша

Інформації про постраждалих поки що немає, але під завалами, імовірно, можуть перебувати люди.

Активність російської авіації

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що росія масовано атакувала Авдіївку.

Було завдано чотири удари по території міста.

"Обстріли відбуваються фактично цілодобово", — наголосив керівник президентської канцелярії.

Нагадаємо, кілька днів тому внаслідок обстрілу у Авдіївці загинула жінка.

Фото з відкритих джерел

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