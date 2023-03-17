Російські літаки обстріляли Авдіївку: деталі
Сьогодні, 17 березня, російська авіація завдала удару по місту Авдіївка. Під час атаки щонайменше одна російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.
-
Дорофєєва через хворобу перенесла концерт у Луцьку та повідомила про свій стан здоров'я
-
У Києві змінять комендантську годину
-
Є країни, які підтримують затяжну війну в Україні — Данілов
-
Безробіття в Україні: скільки зараз платять і коли допомогу можна втратити
-
Правоохоронці провели обшуки у справі щодо мільярдного контракту на закупівлю "швидких"
-
Китай назвав причину візиту Сі Цзіньпіна до рф
-
Переможниця шоу "Від пацанки до панянки" обізвала українців через державну мову: подробиці
-
На Одещині затримали колаборанта з Херсона
-
Словаччина передасть 13 літаків МіГ-29 Україні
-
Євросоюз анонсував новий транш допомоги Україні: про яку суму йдеться
Удар по Авдіївці
Російські окупанти обстріляли українське прифронтове місто Авдіївку в Донецькій області.
Одна з ракет, імовірно, Х-59, влучила у багатоповерхівку.
Барабаш опублікував фотографії, зроблені на місці влучання російської ракети.
Фото: Facebook Барабаша
Інформації про постраждалих поки що немає, але під завалами, імовірно, можуть перебувати люди.
Активність російської авіації
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що росія масовано атакувала Авдіївку.
Було завдано чотири удари по території міста.
"Обстріли відбуваються фактично цілодобово", — наголосив керівник президентської канцелярії.
Нагадаємо, кілька днів тому внаслідок обстрілу у Авдіївці загинула жінка.
Фото з відкритих джерел