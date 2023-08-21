Окупанти обстріляли Куп'янськ з артилерії: що відомо про жертви
Російські загарбники двічі обстріляли Куп‘янськ Харківської області з артилерії. Внаслідок цього постраждали 11 цивільних та була пошкоджена будівля навчального закладу.
Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.
Ворог продовжує тероризувати Куп‘янськ
Ввечері 20 серпня голова Харківської ОВА двічі повідомляв про артилерійський обстріл Куп‘янська.
Спочатку він повідомив, що внаслідок обстрілу у середмісті Куп‘янська постраждали 11 цивільних. За його словами, 7 людей перебувають у важкому стані, три — у середньому. Одній людині надали медичну допомогу на місці.
Окупанти завдали удару по центральній частині міста, знищили та пошкодили 5 автомобілів, пошкодили відділення "Нової пошти".
О 19.44 окупанти знову обстріляли Куп’янськ з артилерії. Була пошкоджена будівля навчального закладу, у приміщенні спортзалу сталася пожежа.
"Також є повторні влучання у середмісті. Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура", — повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".
Також ми писали, що у Чернігові зросла кількість постраждалих внаслідок удару російських окупантів по центру міста. Наразі відомо, що 148 людей отримали травми.