Окупанти обстріляли Куп'янськ з артилерії: що відомо про жертви

Пожежник гасить полум'я на місці влучання снаряду. Фото: Синєгубов у Telegram

Російські загарбники двічі обстріляли Куп‘янськ Харківської області з артилерії. Внаслідок цього постраждали 11 цивільних та була пошкоджена будівля навчального закладу.

Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Ввечері 20 серпня голова Харківської ОВА двічі повідомляв про артилерійський обстріл Куп‘янська.

Спочатку він повідомив, що внаслідок обстрілу у середмісті Куп‘янська постраждали 11 цивільних. За його словами, 7 людей перебувають у важкому стані, три — у середньому. Одній людині надали медичну допомогу на місці.

Окупанти завдали удару по центральній частині міста, знищили та пошкодили 5 автомобілів, пошкодили відділення "Нової пошти".

Окупанти обстріляли Куп'янськ. Фото: Синєгубов у Telegram

Окупанти обстріляли Куп'янськ. Фото: Синєгубов у Telegram

О 19.44 окупанти знову обстріляли Куп’янськ з артилерії. Була пошкоджена будівля навчального закладу, у приміщенні спортзалу сталася пожежа.

Окупанти обстріляли Куп'янськ. Фото: Синєгубов у Telegram

"Також є повторні влучання у середмісті. Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура", — повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Також ми писали, що у Чернігові зросла кількість постраждалих внаслідок удару російських окупантів по центру міста. Наразі відомо, що 148 людей отримали травми.