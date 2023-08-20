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У Чернігові зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ

20 серпня 2023 07:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чернігові зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ
Наслідки російського обстрілу Чернігова 19 серпня. Фото: REUTERS/Vladyslav Savenok
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Чернігові зросла кількість постраждалих внаслідок удару російських окупантів по центру міста вчора, 19 серпня. Наразі відомо, що 148 людей отримали травми.

Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в ефірі телемарафону.

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"Ворог учора забрав життя семи людей. І ще 148 людей звернулися за медичною допомогою, або були доставлені із пораненнями у лікарні", — повідомив Чаус.

За його словами, станом на ранок 41 людина залишається в лікарні. У медичних закладах Чернігова прооперували 15 постраждалих.

Чаус розповів, що зараз ведуться роботи з розчищення у центрі Чернігова після російського обстрілу, а також триває обстеження будинків та установ. За словами очільника ОВА, документуються наслідки терористичного удару РФ по мирному місту.

Він додав, що ворог пошкодив понад 500 помешкань — це понад 60 будинків, які розташовані в центрі Чернігова.

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Також ми писали, що міська влада оголосила в Чернігові 19-21 серпня днями жалоби

Додамо, у Чернігові завершилась пошуково-рятувальна операція внаслідок удару по місту. Ворог вбив сім людей.

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