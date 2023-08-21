Оккупанты обстреляли Купянск из артиллерии: что известно о жертвах
Российские захватчики дважды обстреляли Купянск Харьковской области из артиллерии. В результате пострадали 11 гражданских и было повреждено здание учебного заведения.
Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.
Враг продолжает терроризировать Купянск
Вечером 20 августа глава Харьковской ОВА дважды сообщал об артиллерийском обстреле Купянска.
Сначала он сообщил, что в результате обстрела в центре Купянска пострадали 11 гражданских. По его словам, 7 человек находятся в тяжелом состоянии, три — в среднем. Одному человеку была оказана медицинская помощь на месте.
Оккупанты нанесли удар по центральной части города, уничтожили и повредили 5 автомобилей, повредили отделение "Новой почты".
В 19.44 оккупанты снова обстреляли Купянск из артиллерии. Было повреждено здание учебного заведения, в помещении спортзала произошел пожар.
"Также есть повторные попадания в центре города. Повреждена исключительно гражданская инфраструктура" , — сообщил Синегубов.
Напомним, в субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".
Также мы писали, что в Чернигове возросло количество пострадавших в результате удара российских оккупантов по центру города. Известно, что 148 человек получили травмы.