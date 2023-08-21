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Оккупанты обстреляли Купянск из артиллерии: что известно о жертвах

21 августа 2023 01:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Оккупанты обстреляли Купянск из артиллерии: что известно о жертвах
Пожарный гасит пламя на месте попадания снаряда. Фото: Синегубов в Telegram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики дважды обстреляли Купянск Харьковской области из артиллерии. В результате пострадали 11 гражданских и было повреждено здание учебного заведения.

Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

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Вечером 20 августа глава Харьковской ОВА дважды сообщал об артиллерийском обстреле Купянска.

Сначала он сообщил, что в результате обстрела в центре Купянска пострадали 11 гражданских. По его словам, 7 человек находятся в тяжелом состоянии, три — в среднем. Одному человеку была оказана медицинская помощь на месте.

Оккупанты нанесли удар по центральной части города, уничтожили и повредили 5 автомобилей, повредили отделение "Новой почты".

Оккупанты обстреляли Купянск. Фото: Синегубов в Telegram
Оккупанты обстреляли Купянск. Фото: Синегубов в Telegram

В 19.44 оккупанты снова обстреляли Купянск из артиллерии. Было повреждено здание учебного заведения, в помещении спортзала произошел пожар.

Оккупанты обстреляли Купянск. Фото: Синегубов в Telegram

"Также есть повторные попадания в центре города. Повреждена исключительно гражданская инфраструктура" , — сообщил Синегубов.

Напомним, в субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Также мы писали, что в Чернигове возросло количество пострадавших в результате удара российских оккупантов по центру города. Известно, что 148 человек получили травмы.

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