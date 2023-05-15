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Окупанти обстріляли лікарню в Авдіївці, є загиблі

15 травня 2023 13:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли лікарню в Авдіївці, є загиблі
Наслідки обстрілу в Авдіївці 15 травня. Фото: Павло Кириленко/ Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 15 травня, в Авдіївці на Донеччині росіяни завдали ракетного авіаудару по лікарні. Внаслідок ворожої атаки загинули четверо цивільних.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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У Донецькій ОВА розповіли, що зранку 15 травня росіяни атакували Авдіївку ракетами. Російські війська поцілили у лікарню. Внаслідок ракетного авіаудару загинули четверо цивільних.

"Кожен новий день, проведений на Донеччині, збільшує ризик стати жертвою російської агресії! Евакуюйтесь!" — закликав Кириленко місцевих жителів, які залишились у регіоні. 

  • Наслідки обстрілу в Авдіївці 15 травня. Фото: Павло Кириленко/ Telegram
  • Наслідки обстрілу в Авдіївці 15 травня. Фото: Павло Кириленко/ Telegram
  • Наслідки обстрілу в Авдіївці 15 травня. Фото: Павло Кириленко/ Telegram
  • Наслідки обстрілу в Авдіївці 15 травня. Фото: Павло Кириленко/ Telegram
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Нагадаємо, у районі міста Авдіївка російські окупаційні війська намагаються прорвати оборону ЗСУ. Але і під Авдіївкою, і під Новомихайлівкою ці спроби обернулися невдачею. 

Однак, це, на жаль, не заважає окупантам атакувати мирне населення міста. Так, 1 травня росіяни завдали авіаційного удару по центру Авдіївки на Донеччині. Зранку ж по місту били з "Градів" та танків. 

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