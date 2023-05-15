Окупанти обстріляли лікарню в Авдіївці, є загиблі

Наслідки обстрілу в Авдіївці 15 травня. Фото: Павло Кириленко/ Telegram

У понеділок, 15 травня, в Авдіївці на Донеччині росіяни завдали ракетного авіаудару по лікарні. Внаслідок ворожої атаки загинули четверо цивільних.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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У Донецькій ОВА розповіли, що зранку 15 травня росіяни атакували Авдіївку ракетами. Російські війська поцілили у лікарню. Внаслідок ракетного авіаудару загинули четверо цивільних.

"Кожен новий день, проведений на Донеччині, збільшує ризик стати жертвою російської агресії! Евакуюйтесь!" — закликав Кириленко місцевих жителів, які залишились у регіоні.

Наслідки обстрілу в Авдіївці 15 травня. Фото: Павло Кириленко/ Telegram

Наслідки обстрілу в Авдіївці 15 травня. Фото: Павло Кириленко/ Telegram

Наслідки обстрілу в Авдіївці 15 травня. Фото: Павло Кириленко/ Telegram

Наслідки обстрілу в Авдіївці 15 травня. Фото: Павло Кириленко/ Telegram 1 / 4

Нагадаємо, у районі міста Авдіївка російські окупаційні війська намагаються прорвати оборону ЗСУ. Але і під Авдіївкою, і під Новомихайлівкою ці спроби обернулися невдачею.

Однак, це, на жаль, не заважає окупантам атакувати мирне населення міста. Так, 1 травня росіяни завдали авіаційного удару по центру Авдіївки на Донеччині. Зранку ж по місту били з "Градів" та танків.