Оккупанты обстреляли больницу в Авдеевке, есть погибшие

Последствия обстрелов в Авдеевке 15 мая. Фото: Павел Кириленко/ Telegram

В понедельник, 15 мая, в Авдеевке Донецкой области россияне нанесли ракетный авиаудар по больнице. В результате вражеской атаки погибли четверо гражданских.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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В Донецкой ОВА рассказали, что утром 15 мая россияне атаковали Авдеевку ракетами. Российские войска попали в больницу. В результате ракетного авиаудара погибли четверо гражданских.

"Каждый новый день, проведенный в Донецкой области, увеличивает риск стать жертвой российской агрессии! Эвакуируйтесь!" — призвал Кириленко местных жителей, которые остались в регионе.

Последствия обстрелов в Авдеевке 15 мая. Фото: Павел Кириленко/ Telegram

Последствия обстрелов в Авдеевке 15 мая. Фото: Павел Кириленко/ Telegram

Последствия обстрелов в Авдеевке 15 мая. Фото: Павел Кириленко/ Telegram

Последствия обстрелов в Авдеевке 15 мая. Фото: Павел Кириленко/ Telegram 1/4 _ 4

Напомним, в районе города Авдеевка российские оккупационные войска пытаются прорвать оборону ВСУ. Но и под Авдеевкой, и под Новомихайловкой эти попытки обернулись неудачей.

Однако это, к сожалению, не мешает оккупантам атаковать мирное население города. Так, 1 мая россияне нанесли авиационный удар по центру Авдеевки Донецкой области. Утром по городу били из "Градов" и танков.