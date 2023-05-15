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Оккупанты обстреляли больницу в Авдеевке, есть погибшие

15 мая 2023 13:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли больницу в Авдеевке, есть погибшие
Последствия обстрелов в Авдеевке 15 мая. Фото: Павел Кириленко/ Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 15 мая, в Авдеевке Донецкой области россияне нанесли ракетный авиаудар по больнице. В результате вражеской атаки погибли четверо гражданских.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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В Донецкой ОВА рассказали, что утром 15 мая россияне атаковали Авдеевку ракетами. Российские войска попали в больницу. В результате ракетного авиаудара погибли четверо гражданских.

"Каждый новый день, проведенный в Донецкой области, увеличивает риск стать жертвой российской агрессии! Эвакуируйтесь!" — призвал Кириленко местных жителей, которые остались в регионе.

  • Последствия обстрелов в Авдеевке 15 мая. Фото: Павел Кириленко/ Telegram
  • Последствия обстрелов в Авдеевке 15 мая. Фото: Павел Кириленко/ Telegram
  • Последствия обстрелов в Авдеевке 15 мая. Фото: Павел Кириленко/ Telegram
  • Последствия обстрелов в Авдеевке 15 мая. Фото: Павел Кириленко/ Telegram
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Напомним, в районе города Авдеевка российские оккупационные войска пытаются прорвать оборону ВСУ. Но и под Авдеевкой, и под Новомихайловкой эти попытки обернулись неудачей.

Однако это, к сожалению, не мешает оккупантам атаковать мирное население города. Так, 1 мая россияне нанесли авиационный удар по центру Авдеевки Донецкой области. Утром по городу били из "Градов" и танков.

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