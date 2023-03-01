Обстрелы Николаевской области 28 февраля — враг наносил минометные и артиллерийские удары

Оккупанты обстреляли Николаевскую область из минометов и артиллерии: что известно
За прошедшие сутки, 28 февраля, оккупанты пять раз обстреляли Николаевскую область. Враг наносил минометные и артиллерийские удары.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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Обстрелы Николаевской области
"Вчера, 28 февраля, в Николаевском районе в 12:59, 14:27, 18:22, 19:25, 19:27 враг наносил минометные и артиллерийские удары по акватории Очаковской общины и побережью Куцурубской общины", — рассказал Ким.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, ночью, 1 марта, захватчики атаковали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии. В результате вражеских обстрелов много разрушений.