Обстрелы Николаевской области 28 февраля — враг наносил минометные и артиллерийские удары

В самом Николаеве ночь прошла спокойно

За прошедшие сутки, 28 февраля, оккупанты пять раз обстреляли Николаевскую область. Враг наносил минометные и артиллерийские удары.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Обстрелы Николаевской области

"Вчера, 28 февраля, в Николаевском районе в 12:59, 14:27, 18:22, 19:25, 19:27 враг наносил минометные и артиллерийские удары по акватории Очаковской общины и побережью Куцурубской общины", — рассказал Ким.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, ночью, 1 марта, захватчики атаковали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии. В результате вражеских обстрелов много разрушений.