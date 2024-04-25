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Окупанти обстріляли Нікополь — є поранені

25 квітня 2024 18:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Нікополь — є поранені
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото архівне: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у четвер, 25 квітня, обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загарбників є постраждалі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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За словами Лисака, 74-річна жінка отримала осколкові поранення та травматичний шок. 

"Ще одному потерпілому 46 років. Чоловік в стані середньої тяжкості. В лікарні — обоє", — зазначив він.

Очільник Дніпропетровської ОВА розповів, що внаслідок російського артобстрілу є й руйнування. Ворог пошкодив кафе, ринок й авто.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 квітня окупанти атакували Балаклію Харківської області. Внаслідок обстрілу вокзалу були поранені семеро людей.

Також загарбники обстріляли місто Суми. Вони скинули керовану авіаційну бомбу на інфраструктуру.

війна
Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
Нікополь
поранення

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