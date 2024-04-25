Окупанти обстріляли Нікополь — є поранені
Російські окупанти у четвер, 25 квітня, обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загарбників є постраждалі.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
Російський обстріл Нікополя
За словами Лисака, 74-річна жінка отримала осколкові поранення та травматичний шок.
"Ще одному потерпілому 46 років. Чоловік в стані середньої тяжкості. В лікарні — обоє", — зазначив він.
Очільник Дніпропетровської ОВА розповів, що внаслідок російського артобстрілу є й руйнування. Ворог пошкодив кафе, ринок й авто.
Нагадаємо, 25 квітня окупанти атакували Балаклію Харківської області. Внаслідок обстрілу вокзалу були поранені семеро людей.
Також загарбники обстріляли місто Суми. Вони скинули керовану авіаційну бомбу на інфраструктуру.
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