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Вибухи в Сумах — окупанти скинули КАБ на інфраструктуру міста

25 квітня 2024 15:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Сумах — окупанти скинули КАБ на інфраструктуру міста
Наслідки російського обстрілу Сумської області. Фото ілюстративне: t.me/Sumy_news_ODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у четвер, 25 квітня, обстріляли місто Суми. Вони скинули керовану авіаційну бомбу на інфраструктуру.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

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Наразі на місці атаки працюють всі необхідні служби. Наслідки обстрілу уточнюються.

"Російські терористи, нехтуючи правилами війни, міжнародними конвенціями, продовжують чинити злочини проти мирного населення Сумщини", — йдеться у повідомленні.

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Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот 

Нагадаємо, окупаційна армія РФ обстріляла дев'ять населених пунктів Херсонської області та сам Херсон. Внаслідок ворожої атаки троє осіб отримали поранення, також є значні руйнування.

Також російські загарбники не припиняють тероризувати Дніпропетровщину. Уночі 25 квітня ворог завдав декілька ударів по Нікопольщині. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

війна
Україна
Суми
обстріли
окупанти
авіабомба

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