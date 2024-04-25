Вибухи в Сумах — окупанти скинули КАБ на інфраструктуру міста

Наслідки російського обстрілу Сумської області. Фото ілюстративне: t.me/Sumy_news_ODA

Російські окупанти у четвер, 25 квітня, обстріляли місто Суми. Вони скинули керовану авіаційну бомбу на інфраструктуру.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

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Наразі на місці атаки працюють всі необхідні служби. Наслідки обстрілу уточнюються.

"Російські терористи, нехтуючи правилами війни, міжнародними конвенціями, продовжують чинити злочини проти мирного населення Сумщини", — йдеться у повідомленні.

Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупаційна армія РФ обстріляла дев'ять населених пунктів Херсонської області та сам Херсон. Внаслідок ворожої атаки троє осіб отримали поранення, також є значні руйнування.

Також російські загарбники не припиняють тероризувати Дніпропетровщину. Уночі 25 квітня ворог завдав декілька ударів по Нікопольщині. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.