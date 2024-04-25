Оккупанты обстреляли Никополь — есть раненые
Российские оккупанты в четверг, 25 апреля, обстреляли город Никополь Днепропетровской области. В результате атаки захватчиков есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
Российский обстрел Никополя
По словам Лысака, 74-летняя женщина получила осколочные ранения и травматический шок.
"Еще одному пострадавшему 46 лет. Мужчина в состоянии средней тяжести. В больнице — оба", — отметил он.
Глава Днепропетровской ОГА рассказал, что в результате российского артобстрела есть и разрушения. Враг повредил кафе, рынок и авто.
Напомним, 25 апреля оккупанты атаковали Балаклею Харьковской области. В результате обстрела вокзала были ранены семь человек.
Также захватчики обстреляли город Сумы. Они сбросили контролируемую авиационную бомбу на инфраструктуру.
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