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Оккупанты обстреляли Никополь — есть раненые

25 апреля 2024 18:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли Никополь — есть раненые
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото архивное: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в четверг, 25 апреля, обстреляли город Никополь Днепропетровской области. В результате атаки захватчиков есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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По словам Лысака, 74-летняя женщина получила осколочные ранения и травматический шок.

"Еще одному пострадавшему 46 лет. Мужчина в состоянии средней тяжести. В больнице — оба", — отметил он.

Глава Днепропетровской ОГА рассказал, что в результате российского артобстрела есть и разрушения. Враг повредил кафе, рынок и авто.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, 25 апреля оккупанты атаковали Балаклею Харьковской области. В результате обстрела вокзала были ранены семь человек.

Также захватчики обстреляли город Сумы. Они сбросили контролируемую авиационную бомбу на инфраструктуру.

война
Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
Никополь
ранение

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