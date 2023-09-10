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Окупанти обстріляли п'ять населених пунктів Донеччини: є загиблі

10 вересня 2023 14:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти обстріляли п'ять населених пунктів Донеччини: є загиблі
Правоохоронні органи на місці обстрілу на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 9 вересня, російські терористи обстріляли п'ять населених пункти на Донеччині. За фактами вбивства 3 та поранення 6 людей правоохоронці розпочали росзлідування. 

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. 

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Відомо, що 9 вересня російські окупанти обстріляли населений пункт Нью-Йорк, ймовірно, з артилерії. Внаслідок вибухів отримала осколкове поранення 66-річна жінка.

Через декілька годин росіяни атакували ракетами село Шахтарське. Там на момент атаки сімейна пара працювали в городі. Почувши вибухи, 64-річна жінка одразу впала на землю, чим врятувала собі життя. Однак, 67-річний чоловік не встиг пригнутися, від отриманих трав він загинув на місці. 

Росіяни обстріляли Донеччину
Чоловік, який загинув від ворожих обстрілів. Фото: Донецька обласна прокуратура

Пізніше окупанти цинічно обстріляли населений пункт Зарічне та село Катеринівку. Через ворожий обстріл поранення отримали 55-річна жінка та 34-річний чоловік. 

Окрім цього, неподалік села Іванівське, окупанти поцілили протитанковою керованою ракетою у цивільний автомобіль. Від ворожого снаряду автівка відразу загорілася. Чоловік та жінка, які перебували всередині, загинули. Ще двоє пасажирів поранено. 

За фактами вбивств та поранення цивільних мешканців, правоохоронні органи розпочали розслідування. 

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог 54 рази обстріляв Херсонську область. Загалом загарбники випустили 247 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА.

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