Оккупанты обстреляли пять населенных пунктов Донбасса: есть погибшие

Правоохранительные органы на месте обстрела в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

В субботу, 9 сентября, российские террористы обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой области. По фактам убийства 3 и ранения 6 человек правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Известно, что 9 сентября российские оккупанты обстреляли населенный пункт Нью-Йорк, вероятно, из артиллерии. В результате взрывов получила осколочное ранение 66-летняя женщина.

Через несколько часов россияне атаковали ракетами село Шахтерское. Там в момент атаки семейная пара работала в огороде. Услышав взрывы, 64-летняя женщина сразу упала на землю, чем спасла себе жизнь. Однако 67-летний мужчина не успел пригнуться, от полученных трав он погиб на месте.

Человек, погибший от вражеских обстрелов. Фото: Донецкая областная прокуратура

Позже оккупанты цинично обстреляли населенный пункт Заречное и село Катериновку. Из-за вражеских обстрелов ранения получили 55-летняя женщина и 34-летний мужчина.

Кроме этого, недалеко от села Ивановское, оккупанты попали в противотанковую управляемую ракету в гражданский автомобиль. От вражеского снаряда автомобиль сразу загорелся. Находившиеся внутри мужчина и женщина погибли. Еще двое пассажиров ранены.

По фактам убийств и ранения гражданских жителей правоохранительные органы начали расследование.

Напомним, за прошедшие сутки враг 54 раза обстрелял Херсонскую область. В общей сложности захватчики выпустили 247 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БпЛА.