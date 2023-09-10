Ворог тероризує Херсонщину: в ОВА розповіли про наслідки чергових обстрілів

Ворог не припиняє обстрілювати Херсонщину. Фото: МВС

Протягом минулої доби ворог 54 рази обстріляв Херсонську область. Загалом загарбники випустили 247 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Обстріли Херсонщини тривають

"За минулу добу противник здійснив 54 обстріли, випустивши 247 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА", — говориться у повідомленні.

Внслідок обстрілу російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через цю злочинну атаку одна людина загинула.

Обстріли Херсонщини тривають. Фото: Скриншот

Нагадаємо, що станом на ранок 9 вересня ситуація у Кривому Розі та в районі залишається контрольованою — інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Однак після російського ракетного обстрілу кількість жертв у місті збільшилась.