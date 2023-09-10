Ворог вдарив по 24 містах Запорізької області: в ОВА розповіли про ситуацію
Російські війська завдали ударів по 24 містах та селах Запорізької області. Загалом було зафіксовано 96 влучань.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Артилерійські обстріли Запоріжжя
"78 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Малинівки, Преображенки, Білогір'я, Кам'янського, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових населених пунктах", — говориться у повідомленні.
Також загарбники здійснили 3 ракетні удари по Широкому й Трудовому, 3 РСЗВ-обстріли по Новоандріївці та Полтавці, вдарили 8 авіаційними снарядами по Оріхову, а також атакували з БпЛА Чарівне, Полтавку, Степове та П'ятихатки.
"Загалом надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих. Крокуємо до перемоги!", — повідомив Малашко.
Раніше ми повідомляли, протягом минулої доби ворог 54 рази обстріляв Херсонську область. Загалом загарбники випустили 247 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА.
Нагадаємо, що станом на ранок 9 вересня ситуація у Кривому Розі та в районі залишається контрольованою — інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Однак після російського ракетного обстрілу кількість жертв у місті збільшилась.