Ворог вдарив по 24 містах Запорізької області: в ОВА розповіли про ситуацію

Ворог не припиняє обстрілювати Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська завдали ударів по 24 містах та селах Запорізької області. Загалом було зафіксовано 96 влучань.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Читайте також:

Артилерійські обстріли Запоріжжя

"78 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Малинівки, Преображенки, Білогір'я, Кам'янського, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових населених пунктах", — говориться у повідомленні.

Також загарбники здійснили 3 ракетні удари по Широкому й Трудовому, 3 РСЗВ-обстріли по Новоандріївці та Полтавці, вдарили 8 авіаційними снарядами по Оріхову, а також атакували з БпЛА Чарівне, Полтавку, Степове та П'ятихатки.

"Загалом надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих. Крокуємо до перемоги!", — повідомив Малашко.

Обстріли Запоріжжя тривають. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, протягом минулої доби ворог 54 рази обстріляв Херсонську область. Загалом загарбники випустили 247 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА.

Нагадаємо, що станом на ранок 9 вересня ситуація у Кривому Розі та в районі залишається контрольованою — інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Однак після російського ракетного обстрілу кількість жертв у місті збільшилась.