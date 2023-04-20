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Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів: є загиблі та поранені

20 квітня 2023 13:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів: є загиблі та поранені
Російський снаряд, яким окупанти обстрілюють Україну. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 20 квітня, російські війська вже двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів. Є поранені та загиблі.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ".

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Обстріли Чернігівщини 20 квітня

Як розповіли в Командуванні, з 10:40 до 11:00 зафіксовано два "прильоти", ймовірно, з міномета 120 мм, в районі н.п. Грем’ячка.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, з 11:00 до 11:15 зафіксовано чотири "прильоти", ймовірно, з міномета 120 мм, по н.п. Галаганівка. Пошкоджень цивільної інфраструктури немає.

В результаті обстрілу поранено трьох місцевих жителів. Одна з них дістала осколкові поранення голови. Жінка померла в лікарні.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти обстріляли житловий будинок у Вугледарі Донецької області. Ворог використовував авіацію. З-під завалів вдалося дістати жінку.

Через відсутність ДСНС у місті розвали розбирали військові та місцеві жителі, без спеціальної техніки та обладнання.

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