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Російський авіаудар по Вугледару: з-під завалів житлового будинку дістали жінку

20 квітня 2023 08:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російський авіаудар по Вугледару: з-під завалів житлового будинку дістали жінку
Наслідки російського авіаудару по Вугледару. Фото: ОК "Північ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти обстріляли житловий будинок у Вугледарі Донецької області. Ворог використовував авіацію. З-під завалів вдалося дістати жінку. 

Про це повідомляє ОК "Північ".

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"Це Вугледар і наслідки російського авіаудару в житловий будинок. Житловий будинок! Будівлю, де цивільні люди плекали надію — вижити в цій війні. Замість надії — лиш руїни… і втрачені життя мирних людей", — йдеться у повідомленні.

Последствия российского обстрела
Наслідки російського авіаудару по Вугледару. Фото: ОК "Північ"
Последствия российского обстрела
Наслідки російського авіаудару по Вугледару. Фото: ОК "Північ"

В ОК "Північ" наголосили, що руйнація та смерть — це все, що можуть робити росіяни. 

З-під завалів житлового будинку вдалося дістати жінку.  Через відсутність ДСНС у місті, розвали розбирали військові та місцеві жителі, без спеціальної техніки та обладнання.

Нагадаємо, 18 квітня російські окупаційні війська обстріляли місто Українськ в Донецькій області. Внаслідок удару по ринку з пораненнями госпіталізовано восьмеро людей, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані.

Також ми писали, що у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку у Слов'янську. Місцеві жителі чули щонайменше 11 вибухів.

Додамо, працівники патрульної поліції Слов'янська Донецької області опинилися неподалік місця російського удару по багатоповерхівці. Їм вдалося зафіксувати перші хвилини після ворожої атаки на відео.

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