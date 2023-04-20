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Оккупанты обстреляли приграничья Черниговской области из минометов: есть погибшие и раненые

20 апреля 2023 13:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли приграничья Черниговской области из минометов: есть погибшие и раненые
Российский снаряд, которым оккупанты обстреливают Украину. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 20 апреля, российские войска уже дважды обстреляли приграничья Черниговской области из минометов. Есть раненые и погибшие.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север".

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Как рассказали в Командовании, с 10:40 до 11:00 зафиксировано два "прилета", вероятно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Гремячка.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", — говорится в сообщении.

Кроме того, с 11:00 до 11:15 зафиксировано четыре "прилета", вероятно, из миномета 120 мм, по н.п. Галагановка. Повреждений гражданской инфраструктуры нет.

В результате обстрела ранены трое местных жителей. Одна из них получила осколочные ранения головы. Женщина умерла в больнице.

Напомним, недавно российские оккупанты обстреляли жилой дом в Угледаре Донецкой области. Враг использовал авиацию. Из-под завалов удалось достать женщину.

Из-за отсутствия ГСЧС в городе развалы разбирали военные и местные жители, без специальной техники и оборудования.

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