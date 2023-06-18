Оккупанты обстреляли Сумскую область: погиб мальчик и его отец

Последствия российского обстрела. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Сегодня, 18 июня, российские оккупанты обстреляли Сумскую области. В результате вражеской атаки погиб 4-летний мальчик и его отец.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Обстрел Сумской области

"При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В течение дня российские оккупанты обстреливали из артиллерии центральную часть города Белополье Сумского района.

В результате обстрела РФ погиб 4-летний мальчик и его отец. Во время атаки они находились на улице.

Кровь на месте обстрела. Фото: Офис генерального прокурора

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 18 июня, российские оккупанты обстреляли Купянск в Харьковской области. В результате пострадал частный жилой дом, раненых нет.

Также мы писали, что за прошедшие сутки российские кафиры 68 раз обстреляли Херсонскую область. Враг выпустил 467 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА и авиации.