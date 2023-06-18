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Оккупанты обстреляли Сумскую область: погиб мальчик и его отец

18 июня 2023 20:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли Сумскую область: погиб мальчик и его отец
Последствия российского обстрела. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 18 июня, российские оккупанты обстреляли Сумскую области. В результате вражеской атаки погиб 4-летний мальчик и его отец.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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"При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В течение дня российские оккупанты обстреливали из артиллерии центральную часть города Белополье Сумского района.

В результате обстрела РФ погиб 4-летний мальчик и его отец. Во время атаки они находились на улице.

Последствия российского обстрела
Кровь на месте обстрела. Фото: Офис генерального прокурора
Обстрел
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 18 июня, российские оккупанты обстреляли Купянск в Харьковской области. В результате пострадал частный жилой дом, раненых нет.

Также мы писали, что за прошедшие сутки российские кафиры 68 раз обстреляли Херсонскую область. Враг выпустил 467 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА и авиации.

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