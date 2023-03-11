Оккупанты обстреляли территорию Донецкой области: есть погибшие и раненые

Россияне продолжают разрушать дома украинских граждан

Сегодня, 11 марта, россияне в очередной раз обстреляли города и села Донецкой области. Погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Российский удар по Донетчине

Россияне сегодня, 11 марта, обстреляли несколько населённых пунктов Донецкой области.

Под удар попали, в частности, город Константиновка, села Николаевка Краматорского и Максимилиановка Покровского района.

Для обстрела территории Донбасса оккупанты использовали ствольную артиллерию и ракетные системы залпового огня.

Кровавые последствия обстрела

В результате преступных действий российских агрессоров погиб мирный 52-летний житель Донецкой области.

Еще четверо местных жителей получили ранения разной степени тяжести.

Разрушение в регионе

Россияне обстреляли частные и многоквартирные жилые дома. Некоторые дома были полностью уничтожены российскими снарядами и пожарами, загоревшимися после попаданий.

Также под удар попали хозяйственные постройки и транспортные средства.

Напомним, что за прошедшие сутки спасатели Донецкой области ликвидировали семь пожаров, пять из которых возникли в результате российских обстрелов. Оккупанты продолжали атаковать область, когда работники ГСЧС боролись с огнем.

Фото: Донецкая областная прокуратура