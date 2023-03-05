Армія рф обстріляла авто з цивільними на Харківщині — загинуло подружжя

Окупанти обстріляли цивільну автівку на Харківщині: усі пасажири загинули
Російські загарбники з артилерії обстріляли цивільну автівку у Харківській області. Внаслідок атак загинуло подружжя.
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
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Деталі
Сьогодні, 5 березня, російські окупаційні війська обстріляли з артилерії село Бударки, що у Харківській області. Під ворожий вогонь потрапила цивільна автівка.
"Окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік і жінка загинули на місці. Наразі всі деталі встановлюються", — йдеться у повідомленні.
Так, за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі всі деталі встановлюються.
Нагадаємо, раніше в міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch (HRW) розповіли, з якої системи та звідки російські окупанти атакували вокзал у Краматорську.
Як відомо, трагедія сталася 8 квітня 2022 року.