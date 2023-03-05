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"Безжально вирвали серце": окупанти в Запоріжжі ракетою вбили 8-місячну дитину та її батьків

5 березня 2023 17:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Загибла Емілія та її батьки
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч на 2 березня у Запоріжжі багатоповерховий житловий будинок був уражений російською ракетою. Трагедія забрала життя 13 осіб, включаючи 8-місячну дитину та її батьків.

Про це повідомила хрещена мама немовляти Ганна.

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Жінка повідомила загибель своїх кумів та маленьку Емілію. Рятувальники дістали їхні тіла із-під завалів. Ганна зізналася, що до останнього вірила у порятунок своїх близьких, але, на жаль, вони загинули внаслідок агресії Росії.

"Біль просто біль, безжально вирвали серце, розбили й покалічили душу. Тисячу слів, за що? Я чекала 2 дні біля під'їзду молилася і вірила що вас знайдуть живими, чому так. Вічна пам'ять і рана на все життя. і назавжди для мене усміхнена дівчинка, вибач, що не зберегли", — написала жінка.

Сім'я, яка жила в зруйнованому будинку, була дуже близька і любила один одного. Батьки подружжя чергували біля руїн, сподіваючись на диво та порятунок їх близьких.

Батьки маленької Емілії, Ілля та Каміла Фурніки, родом із села Вербове, яке перебуває під окупацією. Вони жили на заході України протягом тривалого часу і були улюбленими та шанованими у своєму оточенні.

Ця трагедія залишила назавжди рану у серцях рідних та близьких загиблих. Біль людей, які залишилися без своїх близьких, невимовний.

 

Нагадаємо, в ніч на 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжі. Зруйновано цілий під'їзд п'ятиповерхівки.

Учора, 4 березня, повідомлялося про 11 жертв атаки по будинку в Запоріжжі.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар по Запоріжжю, пообіцяв, що Україна вижене загарбників зі своєї землі. А окупанти, додав глава держави, відповідатимуть за все скоєне зло.

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