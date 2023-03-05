Армия рф обстреляла авто с гражданскими в Харьковской области — погибли супруги

Оккупанты обстреляли гражданский автомобиль на Харьковщине: все пассажиры погибли
Российские захватчики из артиллерии обстреляли гражданский автомобиль в Харьковской области. В результате атак погибли супруги.
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
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Сегодня, 5 марта, российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии село Бударки в Харьковской области. Под вражеский огонь попал гражданский автомобиль.
"Оккупанты попали в автомобиль, в котором находились супруги. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте. Сейчас все детали устанавливаются", — говорится в сообщении.
Так, при процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В настоящее время все детали устанавливаются.
Напомним, ранее в международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) рассказали, из какой системы и откуда российские оккупанты атаковали вокзал в Краматорске.
Как известно, трагедия произошла 8 апреля 2022 года.