Окупанти обстріляли з Градів Макіївку на Луганщині, — ОВА

Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: ОВА

Російські війська протягом минулої доби обстріляли кожне деокуповане село Луганської області, де залишаються люди. Ворог завдав ударів по цивільних з реактивної системи залпового вогню "Град".

Про це повідомив голова ОВА Артем Лисогор у Telegram.

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"Так, у Невському та Новолюбівці сталося близько 30 вибухів. Зруйновані три будинки та адміністративні будівлі. Масовано обстріляні логістичні шляхи навколо", — йдеться у повідомленні.

Також росіяни вдарили з гелікоптера та РСЗВ "Град" по Макіївці та з артилерії й мінометів по Куземівці й Стельмахівці.

Бойові зіткнення з ворогом

Протягом минулої доби росіяни атакували на Куп’янському та Лиманському напрямках — там відбулося 17 бойових зіткнень.

Водночас так званий "уряд ЛНР" вирішив позбавити компенсації власників зруйнованого житла, якщо воно вже було "відремонтовано" будь-яким способом до 2023 року.

Тобто у разі пошкодження люди не зможуть очікувати ніяких дій з боку так званої "влади". Крім того, мешканці, які відновлюють житло за власний кошт або за допомоги гуманітарних місій, не матимуть права на отримання грошей чи будматеріалів.

Російська пропаганда на Луганщині

У навчальних закладах окупованих населених пунктів продовжується низка пропагандистських заходів. Росіяни організували бесіди під час класних годин щодо правил поведінки при захопленні та утриманні заручників.

Скриншот допису Лисогора

Скриншот допису Лисогора

Нагадаємо, вчора росіяни також обстрілювали низку населених пунктів Херсонщини й обласний центр.