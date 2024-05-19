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Окупанти обстріляли з Градів Макіївку на Луганщині, — ОВА

19 травня 2024 10:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти обстріляли з Градів Макіївку на Луганщині, — ОВА
Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська протягом минулої доби обстріляли кожне деокуповане село Луганської області, де залишаються люди. Ворог завдав ударів по цивільних з реактивної системи залпового вогню "Град".

Про це повідомив голова ОВА Артем Лисогор у Telegram.

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"Так, у Невському та Новолюбівці сталося близько 30 вибухів. Зруйновані три будинки та адміністративні будівлі. Масовано обстріляні логістичні шляхи навколо", — йдеться у повідомленні.

Також росіяни вдарили з гелікоптера та РСЗВ "Град" по Макіївці та з артилерії й мінометів по Куземівці й Стельмахівці.

Бойові зіткнення з ворогом

Протягом минулої доби росіяни атакували на Куп’янському та Лиманському напрямках — там відбулося 17 бойових зіткнень.

Водночас так званий "уряд ЛНР" вирішив позбавити компенсації власників зруйнованого житла, якщо воно вже було "відремонтовано" будь-яким способом до 2023 року.

Тобто у разі пошкодження люди не зможуть очікувати ніяких дій з боку так званої "влади". Крім того, мешканці, які відновлюють житло за власний кошт або за допомоги гуманітарних місій, не матимуть права на отримання грошей чи будматеріалів.

Російська пропаганда на Луганщині

У навчальних закладах окупованих населених пунктів продовжується низка пропагандистських заходів. Росіяни організували бесіди під час класних годин щодо правил поведінки при захопленні та утриманні заручників.

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Скриншот допису Лисогора
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Скриншот допису Лисогора

Нагадаємо, вчора росіяни також обстрілювали низку населених пунктів Херсонщини й обласний центр.

Також ми писали, що протягом минулої доби у Харківській області від ворожих обстрілів постраждало щонайменше 11 людей.

Луганська область
обстріли
окупанти
війна в Україні
ракетний удар

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