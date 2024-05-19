Оккупанты обстреляли из Градов Макеевку на Луганщине, — ОВА

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: ОВА

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли каждое деоккупированное село Луганской области, где остаются люди. Враг нанес удары по гражданским с реактивной системы залпового огня "Град".

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор в Telegram.

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"Так, в Невском и Новолюбовке произошло около 30 взрывов. Разрушены три дома и административные здания. Массированно обстреляны логистические пути вокруг", — говорится в сообщении.

Также россияне ударили с вертолета и РСЗО "Град" по Макеевке и из артиллерии и минометов по Куземовке и Стельмаховке.

Боевые столкновения с врагом

За прошедшие сутки россияне атаковали на Купянском и Лиманском направлениях — там произошло 17 боевых столкновений.

В то же время так называемое "правительство ЛНР" решило лишить компенсации собственников разрушенного жилья, если оно уже было "отремонтировано" любым способом до 2023 года.

То есть, в случае повреждения люди не смогут ожидать никаких действий со стороны так называемой "власти". Кроме того, жители, которые восстанавливают жилье за свой счет или с помощью гуманитарных миссий — не будут иметь права на получение денег или стройматериалов.

Российская пропаганда на Луганщине

В учебных заведениях оккупированных населенных пунктов продолжается ряд пропагандистских мероприятий. Россияне организовали беседы во время классных часов по поводу правил поведения при захвате и содержании заложников.

Скриншот сообщения Лисогора

Скриншот сообщения Лисогора

Напомним, вчера россияне также обстреливали ряд населённых пунктов Херсонщины и областной центр.