Оккупанты обстреляли из Градов Макеевку на Луганщине, — ОВА
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли каждое деоккупированное село Луганской области, где остаются люди. Враг нанес удары по гражданским с реактивной системы залпового огня "Град".
Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор в Telegram.
Россия обстреливает Луганщину
"Так, в Невском и Новолюбовке произошло около 30 взрывов. Разрушены три дома и административные здания. Массированно обстреляны логистические пути вокруг", — говорится в сообщении.
Также россияне ударили с вертолета и РСЗО "Град" по Макеевке и из артиллерии и минометов по Куземовке и Стельмаховке.
Боевые столкновения с врагом
За прошедшие сутки россияне атаковали на Купянском и Лиманском направлениях — там произошло 17 боевых столкновений.
В то же время так называемое "правительство ЛНР" решило лишить компенсации собственников разрушенного жилья, если оно уже было "отремонтировано" любым способом до 2023 года.
То есть, в случае повреждения люди не смогут ожидать никаких действий со стороны так называемой "власти". Кроме того, жители, которые восстанавливают жилье за свой счет или с помощью гуманитарных миссий — не будут иметь права на получение денег или стройматериалов.
Российская пропаганда на Луганщине
В учебных заведениях оккупированных населенных пунктов продолжается ряд пропагандистских мероприятий. Россияне организовали беседы во время классных часов по поводу правил поведения при захвате и содержании заложников.
Напомним, вчера россияне также обстреливали ряд населённых пунктов Херсонщины и областной центр.
Также мы писали, что за прошедшие сутки в Харьковской области от вражеских обстрелов пострадали по меньшей мере 11 человек.
Читайте Новини.LIVE!