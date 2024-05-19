Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Запоріжжі вчора лунали вибухи — росіяни понад 450 разів обстріляли область, є поранена arrow

На Запоріжжі вчора лунали вибухи — росіяни понад 450 разів обстріляли область, є поранена

19 травня 2024 09:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Скільки обстрілів завдали росіяни по Запорізькій області на 19 травня
Наслідки обстрілів. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники протягом доби 459 разів обстріляли Запорізьку область. Станом на ранок 19 травня під ворожим вогнем знаходилися сім населених пунктів.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

Обстріли Запоріжжя на 19 травня

За даними ОВА, внаслідок атаки по Василівському району було поранено одну жінку.

Також окупанти запустили 243 БпЛА різної модифікації по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Новоандріївці. 

Обстріли росіян Запорізької області на 19 травня
Наслідки обстрілів. Фото: ОВА

Водночас вони завдали 13 обстрілів з РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному та 203 артилерійські обстріли по Гуляйполю, Малій Токмачці, Новоандріївці, Роботиному, Левадному, Малинівці та Степногірську. 

Федоров додав, що надійшло вісім повідомлень від громадян про руйнування житла.

null
Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, минулої доби під ворожим вогнем знову опинилася низка населених пунктів Херсонщини й обласний центр.

Також ми писали, що вночі українським захисникам неба вдалося збити усі 37 дронів-камікадзе.

безпілотники
Запорізька область
обстріли
окупанти
ППО
ракети
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку