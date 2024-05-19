Скільки обстрілів завдали росіяни по Запорізькій області на 19 травня

Наслідки обстрілів. Фото: ОВА

Російські загарбники протягом доби 459 разів обстріляли Запорізьку область. Станом на ранок 19 травня під ворожим вогнем знаходилися сім населених пунктів.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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За даними ОВА, внаслідок атаки по Василівському району було поранено одну жінку.

Також окупанти запустили 243 БпЛА різної модифікації по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Новоандріївці.

Наслідки обстрілів. Фото: ОВА

Водночас вони завдали 13 обстрілів з РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному та 203 артилерійські обстріли по Гуляйполю, Малій Токмачці, Новоандріївці, Роботиному, Левадному, Малинівці та Степногірську.

Федоров додав, що надійшло вісім повідомлень від громадян про руйнування житла.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, минулої доби під ворожим вогнем знову опинилася низка населених пунктів Херсонщини й обласний центр.

Також ми писали, що вночі українським захисникам неба вдалося збити усі 37 дронів-камікадзе.