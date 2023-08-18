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Окупанти обстріляли Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівки

18 серпня 2023 14:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівки
Пошкоджене вікно в багатоповерхівці Запоріжжя. Фото: t.me/kurtievofficial
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 18 серпня, російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Внаслідок чергової атаки пошкоджено багатоповерхові будинки та заклади освіти.

Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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За словами Куртєва, від вибухової хвилі внаслідок російського удару повилітали квартирні та балконні вікна, а також вікна на сходових клітинах у трьох багатоповерхових будинках. До того ж незначні ушкодження отримали два заклади освіти.

"Фахівці райадміністрації та "Запоріжремсервісу" здійснюють обстеження для визначення обсягу пошкоджень у будинках та виконання робіт з усунення наслідків удару", — розповів Куртєв.

Він повідомив, що інформація про постраждалих людей не надходила. Наразі деталі уточнюються.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/kurtievofficial
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Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/kurtievofficial
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Допис Куртєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 серпня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Для чергової атаки ворог використовував ракети.

Також ми писали, що 16 серпня, російські терористи обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого удару загинув 18-річний юнак, ще четверо людей постраждали. 

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