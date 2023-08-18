Оккупанты обстреляли Запорожье: повреждены многоэтажки

Поврежденное окно в многоэтажке Запорожья. Фото: t.me/kurtievofficial

Сегодня, 18 августа, российские оккупанты ударили по Запорожью. В результате очередной атаки повреждены многоэтажные дома и учебные заведения.

Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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По словам Куртева, от взрывной волны в результате российского удара вылетели квартирные и балконные окна, а также окна на лестничных клетках в трех многоэтажных домах. К тому же незначительные повреждения получили два учебных заведения.

"Специалисты райадминистрации и "Запорожремсервиса" осуществляют обследование для определения объема повреждений в домах и выполнения работ по устранению последствий удара", — рассказал Куртев.

Он сообщил, что информация о пострадавших людях не поступала. Сейчас детали уточняются.

Последствия обстрела Запорожья. Фото: t.me/kurtievofficial

Последствия обстрела Запорожья. Фото: t.me/kurtievofficial

Пост Куртева. Фото: скриншот

Напомним, 17 августа российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Для очередной атаки враг использовал ракеты.

Также мы писали, что 16 августа российские террористы обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеского удара погиб 18-летний парень, еще четыре человека пострадали.