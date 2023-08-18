Оккупанты обстреляли Запорожье: повреждены многоэтажки
Сегодня, 18 августа, российские оккупанты ударили по Запорожью. В результате очередной атаки повреждены многоэтажные дома и учебные заведения.
Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Обстрел Запорожья
По словам Куртева, от взрывной волны в результате российского удара вылетели квартирные и балконные окна, а также окна на лестничных клетках в трех многоэтажных домах. К тому же незначительные повреждения получили два учебных заведения.
"Специалисты райадминистрации и "Запорожремсервиса" осуществляют обследование для определения объема повреждений в домах и выполнения работ по устранению последствий удара", — рассказал Куртев.
Он сообщил, что информация о пострадавших людях не поступала. Сейчас детали уточняются.
Напомним, 17 августа российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Для очередной атаки враг использовал ракеты.
Также мы писали, что 16 августа российские террористы обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеского удара погиб 18-летний парень, еще четыре человека пострадали.