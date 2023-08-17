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Під ранок окупанти атакували Дніпропетровську область, — Лисак

17 серпня 2023 07:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Під ранок окупанти атакували Дніпропетровську область, — Лисак
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні під ранок, 17 серпня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Для чергової атаки ворог використовував ракети.

Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За словами Лисака, гучно було в Новомосковському районі. На щастя, люди не постраждали.

"Без світла залишилися 10 тис. людей в двох населених пунктах. Фахівці проблему вже усунули, домівки заживили", — розповів він.

Очільник Дніпропетровської ОВА додав, що інші наслідки російської атаки уточнюються.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, у середу, 16 серпня, російські терористи обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого удару загинув 18-річний юнак, ще четверо людей постраждали. 

Також ми писали, що в ніч на 16 серпня ворог завдав удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі. На щастя, загиблих та постраждалих, немає.

Додамо, 16 серпня російські окупанти вчергове обстріляли Херсон. Вони вдарили по навчальному закладу та території лікарні міста.

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