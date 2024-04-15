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Окупанти обстріляли Запорізьку область, є загибла та поранений

15 квітня 2024 08:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти обстріляли Запорізьку область, є загибла та поранений
Наслідки обстрілів. Фото: Іван Федоров\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За минулу добу російські окупанти завдали близько 400 ударів з різного озброєння по Запорізькій області, під прицілом було 7 населених пунктів. Зокрема, внаслідок атаки на Василівський район та Гуляйполе загинула одна жінка, ще один чоловік поранений. 

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. 

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Наслідки обстрілів Запорізької області

"Одна жінка загинула внаслідок ворожого обстрілу Василівського району. Одного чоловіка поранено під час артобстрілу росіянами Гуляйполя", — написав Федоров, говорячи про наслідки обстрілу Гуляйполя. 

Крім того, він додав, що російські військові здійснили:

  • один авіаційний удар по Малій Токмачці;
  • 144 дронові удари по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Новоандріївці;
  • 15 обстрілів з РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному;
  • 240 артобстрілів по Гуляйполю, Малій Токмачці, Малинівці, Новоандріївці, Роботиному та Приморському. 

За словами Федорова, надійшло одне повідомлення про руйнування житла..

Обстріли Запоріжжя
Скриншот допису

Нагадаємо, вночі 15 квітня деякі області України охопила повітряна тривога через загрозу балістичного обстрілу. Згодом стало відомо, що у Дніпрі пролунав вибух. 

Перед цим, 14 квітня, ворог атакував Харківщину та Донеччину КАБами. 

війна
українці
Україна
Запорізька область
обстріли
окупанти
Іван Федоров
війна в Україні

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