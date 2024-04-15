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Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть погибшая и раненый

15 апреля 2024 08:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть погибшая и раненый
Последствия обстрелов. Фото: Иван Федоров\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли около 400 ударов с разного вооружения по Запорожской области, под прицелом было 7 населенных пунктов. В частности, в результате атаки на Ваильевский район и Гуляйполе погибла одна женщина, еще один мужчина ранен.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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Последствия обстрелов Запорожской области

"Одна женщина погибла в результате вражеского обстрела Васильевского района. Один мужчина ранен во время артобстрела россиянами Гуляйполя", — написал Федоров, говоря о последствиях обстрела Гуляйполя.

Кроме того, он добавил, что российские военные осуществили:

  • один авиационный удар по Малой Токмачке;
  • 144 дроновые удары по Гуляйполю, Левадному, Роботино, Малой Токмачке, Малиновке и Новоандреевке;
  • 15 обстрелов из РСЗО по Малой Токмачке и Роботино;
  • 240 артобстрелов по Гуляйполю, Малой Токмачке, Малиновке, Новоандреевке, Роботино и Приморскому.

По словам Федорова, поступило одно сообщение о разрушении жилья.

Обстрелы Запорожья
Скриншот сообщения

Напомним, ночью 15 апреля некоторые области Украины охватила воздушная тревога из-за угрозы баллистического обстрела. Впоследствии стало известно, что в Днепре прогремел взрыв.

Перед этим, 14 апреля, враг атаковал Харьковщину и Донбасс КАБами.

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Украина
Запорожская область
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Иван Федоров
война в Украине

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