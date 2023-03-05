Оккупанты обстреляли жилой дом в Херсонской области: есть погибшие

В результате атаки погибли три человека

В воскресенье, 5 марта, российские оккупационные войска из минометов обстреляли населенный пункт в Херсонской области. В результате атаки есть погибшие и значительные разрушения.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Обстрелы Херсона

"Произошел минометный обстрел села Понятовка в Херсонской области. Российские террористы продолжают убивать мирных людей", — написал Ермак.

Он также уточнил, что произошло попадание в частный жилой дом, в результате которого погибли три человека — женщина и двое детей.

Также об обстрелах сообщили в Херсонской областной военной администрации.

"Россияне продолжают убивать мирных жителей Херсонщины. Сегодня в обед армия рф из минометов ударила по селу Понятовка Дарьевской общины. Враг целенаправленно атаковал жилой дом, в котором находились мирные люди. По предварительной информации, из-за этой вражеской атаки погибли трое гражданских жителей Херсон", — говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 27 февраля оккупанты 119 раз обстреляли правобережную Херсонщину, это антирекорд по количеству вражеских ударов в сутки. Среди гражданских есть раненые, люди напуганы.

Добавим, утром 4 марта состоялась еще одна серия нападений россии на мирных жителей Украины. Обстрел был произведен из тяжелой артиллерии и ракетных систем залпового огня по Никопольщине.