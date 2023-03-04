Окупанти знову обстріляли Нікопольщину: загинули люди

Обстріл Нікопольщини

Вранці 4 березня відбулася ще одна серія нападів рф на мирних жителів України. Обстріл було здійснено з важкої артилерії та ракетних систем залпового вогню по Нікопольщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Обстріл Нікопольщини

Внаслідок атак у Червоногригорівській громаді загинули двоє людей — 57-річна жінка та 68-річний чоловік. Також пошкоджено 8 приватних будинків, 2 господарські будівлі, лінія електропередач та газопровід. У місті Нікополі було сильно пошкоджено готель.

Слідчі органи перебувають у процесі оцінки повного масштабу наслідків атак. Однак, ніщо вже не поверне загиблих і не може компенсувати завданих їм збитків.

Нагадаємо, що в ніч з 25 на 26 лютого російські окупаційні війська завдали чергового удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. Обійшлося без постраждалих, але багато будинків пошкоджено.

Російські окупанти здійснили майже два десятки обстрілів південної частини Дніпропетровської області. Били по Нікопольському району, зокрема по самому Нікополю, а також по Марганецькій та Мирівській громадах.