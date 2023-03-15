Ни одного военного или инфраструктурного объекта: власти Харькова прокомментировали удары по городу

С-300

Российские оккупанты обстреливают город Харьков. Они используют ракеты С-300.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Глава ОВА написал в своем Telegram-канале, что россияне снова наносят удары. Он призвал жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

В настоящее время воздушная тревога объявлена во всех областях Украины из-за активности МиГ-31к в Беларуси.

По состоянию на 10:43 Синегубов сообщил, что оккупанты ударили ракетами по гражданской инфраструктуре Харькова. Предварительно, без пострадавших.

Мэр города Игорь Терехов рассказал, что в районе места прилета нет ни одного военного или инфраструктурного объекта. В домах вокруг повыбивало стекла.

В эфире телемарафона Терехов сообщил, что оккупанты повредили интернет и жилые дома в городе.

Напомним, 14 марта российские военные обстреляли пожарно-спасательную часть города Волчанск Харьковской области. В результате атаки погибла женщина.

Также мы писали, что за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 980 российских военных. С начала полномасштабного вторжения в общей сложности было уничтожено около 161 520 оккупантов.

Добавим, оккупанты сейчас выискивают новую тактику. Их главная цель — выявить местоположение украинской ПВО.