Окупанти обстрілюють центр та район залізничного вокзалу в Херсоні

Внаслідок обстрілу є постраждалі

Прямо зараз російські окупанти вкотре обстрілюють місто Херсон. Під ворожим вогнем опинився центр міста та район залізничного вокзалу.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Читайте також:

Ворог атакує Херсон

"Шановні мешканці! Знаходьтеся дома та в укриттях. Місто під обстрілом є постраждалі!Особливо центр та район жд вокзалу", — написав Мрочко.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок обстрілу постражала одна людина. Росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі.

Мрочко заявив, що приліт відбувся в районі магазину "АТБ".

"Є також приліт в дитячий садок. Прошу Вас, шановні Херсонці, знаходьтеся вдома та в укриттях!!!" — наголосив Мрочко.

Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Вони атакували єдиний гіпермаркет, який працює у місті. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Також ми писали, що у ніч на 3 травня російські окупанти вкотре намагалися обстріляти Україну. Вони використовували дрони-камікадзе іранського виробництва. Силам ППО вдалося приземлити понад 20 ворожих повітряних цілей.

Додамо, сьогодні вночі, 3 травня, російські окупанти атакували Запоріжжя. Під ворожим прицілом опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста.