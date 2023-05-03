Куртєв показав наслідки нічної російської атаки на Запоріжжя
Сьогодні вночі, 3 травня, російські окупанти атакували Запоріжжя. Під ворожим прицілом опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Обстріл Запоріжжя
Куртєв розповів, що внаслідок російського обстрілу зруйновано один будинок, а ще два мають сильні ушкодження. За його словами, ще у близько 40 помешкань вибито вікна та пошкоджено покрівлі.
"Дякувати Богу, обійшлося без жертв і травмованих", — повідомив Куртєв.
Він додав, що на місці працюють міська аварійно-рятувальна служба, "Запоріжремсервіс" та волонтери.
Нагадаємо, у ніч на 3 травня російські окупанти вкотре намагалися обстріляти Україну. Вони використовували дрони-камікадзе іранського виробництва. Силам ППО вдалося приземлити понад 20 ворожих повітряних цілей.
Також ми писали, що три російські дрони-камікадзе атакували нафтобазу в Кропивницькому. Обійшлося без жертв, але на території нафтобази розпочалася пожежа.
Додамо, у ніч з 2 на 3 травня російські окупаційні війська за допомогою дронів-камікадзе атакували Дніпропетровську область. У Дніпрі безпілотник завдав пошкоджень адміністративній будівлі.