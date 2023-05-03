Куртєв показав наслідки нічної російської атаки на Запоріжжя

Рятувальники на місці обстрілу в Запоріжжі. Фото: t.me/kurtievofficial

Сьогодні вночі, 3 травня, російські окупанти атакували Запоріжжя. Під ворожим прицілом опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Куртєв розповів, що внаслідок російського обстрілу зруйновано один будинок, а ще два мають сильні ушкодження. За його словами, ще у близько 40 помешкань вибито вікна та пошкоджено покрівлі.

"Дякувати Богу, обійшлося без жертв і травмованих", — повідомив Куртєв.

Він додав, що на місці працюють міська аварійно-рятувальна служба, "Запоріжремсервіс" та волонтери.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/kurtievofficial

Куртєв на місці російського обстрілу. Фото: t.me/kurtievofficial

Нагадаємо, у ніч на 3 травня російські окупанти вкотре намагалися обстріляти Україну. Вони використовували дрони-камікадзе іранського виробництва. Силам ППО вдалося приземлити понад 20 ворожих повітряних цілей.

Також ми писали, що три російські дрони-камікадзе атакували нафтобазу в Кропивницькому. Обійшлося без жертв, але на території нафтобази розпочалася пожежа.

Додамо, у ніч з 2 на 3 травня російські окупаційні війська за допомогою дронів-камікадзе атакували Дніпропетровську область. У Дніпрі безпілотник завдав пошкоджень адміністративній будівлі.