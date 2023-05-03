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Окупанти обстріляли гіпермаркет у Херсоні: відомо про трьох загиблих

3 травня 2023 11:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли гіпермаркет у Херсоні: відомо про трьох загиблих
Наслідки російського обстрілу Херсона. Фото: МВС України
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 3 квітня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Вони атакували єдиний гіпермаркет, який працює у місті. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомляє МВС України.

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Атака окупантів на місто сталася сьогодні, близько 11 години ранку. 

"Троє загиблих, п’ятеро поранених станом на зараз. Це працівники та відвідувачі закладу. Всі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям", — розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. 

Він наголосив, що з російськими вбивцями не можна домовлятися. За словами Клименка, окупантів потрібно притягнути до відповідальності або знищити.

Нагадаємо, 2 травня, увечері російські війська атакували Козацьке Новокаховської громади. Через обстріл загинув 66-річний чоловік, кажуть в ОВА.

Також ми писали, що у ніч на 3 травня російські окупанти вкотре намагалися обстріляти Україну. Вони використовували дрони-камікадзе іранського виробництва. Силам ППО вдалося приземлити понад 20 ворожих повітряних цілей.

Додамо, сьогодні вночі, 3 травня, російські окупанти атакували Запоріжжя. Під ворожим прицілом опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста.

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