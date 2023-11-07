Оккупанты обстреливали Днепропетровскую область в течение ночи, есть раненый

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область в ночь на 7 ноября. В результате вражеской атаки ранен 56-летний мужчина в Никополе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Обстрелы Днепропетровской области 7 ноября

Лысак рассказал, что с вечера и ночью оккупанты трижды ударили по Никопольщине из тяжелой артиллерии. В результате атаки пострадал 56-летний мужчина, но он будет лечиться дома.

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA 1/4 _ 4

Кроме того, поврежден храм, семь частных домов, хозяйственная постройка, два автомобиля, а еще линия электропередач и газопровода. Под удар также попали Марганецкая и Красногригорьевская громады. К счастью, там никто не пострадал.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Напомним, 6 ноября российские оккупанты из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буда Сумской области. В результате вражеской атаки погиб человек.

Кроме того, за минувшие сутки захватчики выпустили по населенным пунктам Херсонской области 87 авиабомб. Это рекордное количество с начала войны. В результате обстрелов восемь человек ранены.