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Оккупанты обстреливали Днепропетровскую область в течение ночи, есть раненый

7 ноября 2023 07:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреливали Днепропетровскую область в течение ночи, есть раненый
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область в ночь на 7 ноября. В результате вражеской атаки ранен 56-летний мужчина в Никополе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Лысак рассказал, что с вечера и ночью оккупанты трижды ударили по Никопольщине из тяжелой артиллерии. В результате атаки пострадал 56-летний мужчина, но он будет лечиться дома.

  • Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
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Кроме того, поврежден храм, семь частных домов, хозяйственная постройка, два автомобиля, а еще линия электропередач и газопровода. Под удар также попали Марганецкая и Красногригорьевская громады. К счастью, там никто не пострадал.

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Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Напомним, 6 ноября российские оккупанты из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буда Сумской области. В результате вражеской атаки погиб человек.

Кроме того, за минувшие сутки захватчики выпустили по населенным пунктам Херсонской области 87 авиабомб. Это рекордное количество с начала войны. В результате обстрелов восемь человек ранены.

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