Окупанти оголосили евакуацію з Бердянська

Окупанти рф

Окупанти рф оголосили евакуацію з Бердянська Запорізької області. Вона буде тривати до 15 квітня.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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"У зв'язку з активізацією військових дій на території Запорізької області та можливих провокацій київського терористичного режиму, Військово-цивільною адміністрацією м. Бердянська ухвалено рішення щодо проведення організованої евакуації місцевого населення у термін до 15.04.2023 року. Для жителів без особистого транспорту евакуація буде здійснюватися автобусами", — йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, російські загарбники на тлі чуток про контрнаступ ЗСУ почали евакуацію на окупованій території Херсонщини. Зокрема, окупанти складають списки для вивезення цивільного населення зі Скадовська.

Також ми писали, що окупанти продовжують евакуювати свої сім'ї з Кримського півострова.

Додамо, мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що у Мелітопольському районі спостерігаються панічні настрої серед окупантів та колаборантів. Поплічники росії уже були проінструктовані щодо "евакуації".