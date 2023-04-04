Оккупанты объявили эвакуацию из Бердянска

Оккупанты рф

Оккупанты рф объявили эвакуацию из Бердянска Запорожской области. Она продлится до 15 апреля.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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"В связи с активизацией военных действий на территории Запорожской области и возможных провокаций киевского террористического режима, Военно-гражданской администрацией г. Бердянска принято решение о проведение организованной эвакуации местного населения в срок до 15.04.2023 года. Для жителей без личного транспорта эвакуация будет осуществляться автобусами", — говорится в объявлении.

Напомним, российские захватчики на фоне слухов о контрнаступлении ВСУ начали эвакуацию на оккупированной территории Херсонской области. В частности, оккупанты составляют списки для вывоза гражданского населения из Скадовска.

Также мы писали, что оккупанты продолжают эвакуировать свои семьи из Крымского полуострова.

Добавим, мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в Мелитопольском районе наблюдаются панические настроения среди оккупантов и коллаборантов. Приспешники россии уже были проинструктированы по "эвакуации".