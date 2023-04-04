Окупаційні чиновники ще мають трішки часу, щоб покинути ТОТ, — Верещук
Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила, що на ТОТ наразі тривожно. За її словами, окупаційні чиновники ще мають трішки часу виїхати звідти.
Про це Верещук написала у своєму Telegram-каналі.
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"Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти. Деякі з них вже збирають речі. Було б добре, якщо б забрали із собою колаборантів. Але, це вже як вийде", — зазначила Верещук.
Вона порадила громадянам України на ТОТ тимчасово виїхати до третіх країн або приготуватися.
"Що робити знаєте. Головне — берегти себе і дітей", — додала Верещук.
Нагадаємо, на росіян, причетних до викрадення і незаконного усиновлення українських дітей, чекає свій Нюрнберзький процес. В українських та міжнародних слідчих органів є уся необхідна інформація.
Також ми писали, що окупанти Запорізької області готуються до оборони. Вони створюють мінні загородження, наражаючи на небезпеку цивільне населення.
Додамо, що у Мелітопольському районі спостерігаються панічні настрої серед окупантів та колаборантів. Поплічники росії уже були проінструктовані щодо "евакуації".