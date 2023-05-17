Стало відомо, коли окупанти хочуть відкрити відремонтований Кримський міст

Кримчани спостерігають за пожежею неподалік Кримського мосту 3 травня 2023 року. Фото: Reuters

Російська окупаційна влада Криму хоче у травні повністю відновити рух по пошкодженому вибухом в жовтні минулого року Кримському мосту. Для цього буде запущено другу залізничну гілку.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Ремонт Кримського моста триває. Окупаційна влада запевняє, що впродовж травня ремонт закінчиться, і буде введено до ладу другу залізничну гілку", — сказав Селезньов.

За його словами, росіянам треба відновити стале забезпечення свого військового угруповання на Півдні України. Оскільки одна залізнична нитка з цим впоратися не може — потреб і вантажів надто багато.

"А суходільний коридор, його залізничну частину з Волновахи через Мелітополь, росіяни використовувати не можуть, бо він пошкоджений і перебуває під постійним вогневим контролем ЗСУ через Вугледар", — пояснив Селезньов.

Що чекає на Крим

Радник Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що після деокупації Крим, скоріш за все, більше не буде автономною республікою. За словами радника Офісу президента, існування автономій у складі унітарної держави підживлює середовище для сепаратистських настроїв.

Між тим у Верховній Раді представили стратегію першочергових кроків, які мають розпочатися після деокупації Криму. Уже є напрацьований цілий комплекс відповідних заходів.