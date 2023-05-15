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Названо условие окружения россиян под Энергодаром

15 мая 2023 11:16
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Россияне создали на Запорожье под Васильевкой мощный укрепрайон
Колонна российской автомобильной техники. Фото: росСМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Группировка российских оккупантов в Энергодаре во время украинского контрнаступления может оказаться в "котле". Для этого подразделениям Вооруженных сил Украины нужно только продвинуться на пару десятков километров за Васильевский укрепленный район.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"В Васильевке россияне создали очень мощный укрепрайон", — сказал Селезнев.

Но, добавил он, как только этот укрепленный район падет, и украинские Силы обороны начнут продвигаться вперед хотя бы километров на 20, Энергодар окажется в оперативном окружении, поскольку дорог, по которым можно быстро переместить все российские силы и средства, там нет.

"А при блокировке дорог, ведущих из Мелитополя в Энергодар, тамошний гарнизон окажется в "котле", — заверил Селезнев.

Что делает враг в Запорожье

Российские оккупанты пытаются эвакуировать в первых рядах из захваченных частей Запорожской и Херсонской областей представителей местных властей из граждан РФ. Вместо этого чиновников из числа местного населения намеренно оставляют.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупационные войска под видом эвакуации вывозят награбленное имущество из Запорожской области. В частности, были ограблены все медицинские учреждения в Энергодаре.

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