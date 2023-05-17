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Оккупанты озвучили время открытия восстановленного Крымского моста

17 мая 2023 10:42
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, когда оккупанты хотят открыть отремонтированный Крымский мост
Крымчане наблюдают за пожаром недалеко от Крымского моста 3 мая 2023 года. Фото: Reuters
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупационные власти Крыма хотят в мае полностью возобновить движение по поврежденному взрывом в октябре прошлого года Крымскому мосту. Для этого будет запущена вторая железнодорожная ветка.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, капитан І ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новости.LIVE

"Ремонт Крымского моста продолжается. Оккупационные власти уверяют, что в течение мая ремонт закончится, и будет введена в строй вторая железнодорожная ветка", — сказал Селезнев.

По его словам, россиянам нужно восстановить устойчивое обеспечение своей военной группировки на юге Украины. Поскольку одна железнодорожная ветка с этим справиться не может  потребностей и грузов слишком много.

"А суходольный коридор, его железнодорожную часть из Волновахи через Мелитополь, россияне использовать не могут, потому что он поврежден и находится под постоянным огневым контролем ВСУ через Угледар", пояснил Селезнев.

Что ждет Крым

Советник офиса президента Михаил Подоляк считает, что после деоккупации Крым, скорее всего, больше не будет автономной республикой. По словам советника Офиса президента, существование автономий в составе унитарного государства подпитывает среду для сепаратистских настроений.

Между тем, в Верховной Раде представили стратегию первоочередных шагов, которые должны начаться после деоккупации Крыма. Уже наработан целый комплекс соответствующих мероприятий.

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