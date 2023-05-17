Стало известно, когда оккупанты хотят открыть отремонтированный Крымский мост

Крымчане наблюдают за пожаром недалеко от Крымского моста 3 мая 2023 года. Фото: Reuters

Российские оккупационные власти Крыма хотят в мае полностью возобновить движение по поврежденному взрывом в октябре прошлого года Крымскому мосту. Для этого будет запущена вторая железнодорожная ветка.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, капитан І ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новости.LIVE

"Ремонт Крымского моста продолжается. Оккупационные власти уверяют, что в течение мая ремонт закончится, и будет введена в строй вторая железнодорожная ветка", — сказал Селезнев.

По его словам, россиянам нужно восстановить устойчивое обеспечение своей военной группировки на юге Украины. Поскольку одна железнодорожная ветка с этим справиться не может — потребностей и грузов слишком много.

"А суходольный коридор, его железнодорожную часть из Волновахи через Мелитополь, россияне использовать не могут, потому что он поврежден и находится под постоянным огневым контролем ВСУ через Угледар", — пояснил Селезнев.

Что ждет Крым

Советник офиса президента Михаил Подоляк считает, что после деоккупации Крым, скорее всего, больше не будет автономной республикой. По словам советника Офиса президента, существование автономий в составе унитарного государства подпитывает среду для сепаратистских настроений.

Между тем, в Верховной Раде представили стратегию первоочередных шагов, которые должны начаться после деоккупации Крыма. Уже наработан целый комплекс соответствующих мероприятий.