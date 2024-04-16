Окупанти перекидають батареї Град у Криму — що відомо

Російські "Гради". Фото: скриншот з відео

Представники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували перекидання батареї "Град" у тимчасово окупованому Криму. Вони побачили залізничний потяг, який перевозив вантаж військового призначення в південному напрямку.

Про це "АТЕШ" повідомив у Telegram у вівторок, 16 квітня.

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Партизани розповіли, що зафіксовано транспортування батареї РСЗВ "Град", контейнерів із боєкомплектом і паливно-мастильними матеріалами.

Ймовірно, російську техніку везуть на ремонтну базу для відновлення боєготовності.

"Росіяни продовжують знімати зі зберігання стару військову техніку. На щастя, її ефективно знищують на лінії фронту і в глибокому тилу. Оборонно-промисловий комплекс противника не встигає виробляти нову техніку для потреб армії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 квітня в тимчасово окупованому Криму стався ракетний удар. Внаслідок обстрілу було уражено командний пункт, де перебували високопоставлені російські офіцери.

Також політолог Олександр Леонов заявив, що в України є ресурси для того, щоб знищити Кримський міст. Однак, знищення об'єкта мало вплине на ситуацію на сході країни, де зараз найгарячіша ситуація.