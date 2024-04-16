Оккупанты перебрасывают батареи Град в Крым — что известно

Российские "Грады". Фото: скриншот с видео

Представители партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали опрокидывание батареи "Град" во временно оккупированном Крыму. Они увидели железнодорожный поезд, перевозивший груз военного назначения в южном направлении.

Об этом "АТЕШ" сообщил в Telegram во вторник, 16 апреля.

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Партизаны рассказали, что зафиксирована транспортировка батареи РСЗО "Град", контейнеров с боекомплектом и горюче-смазочными материалами.

Вероятно, российскую технику везут на ремонтную базу для восстановления боеготовности.

"Россияне продолжают снимать с хранения старую военную технику. К счастью, ее эффективно уничтожают на линии фронта и в глубоком тылу. Оборонно-промышленный комплекс противника не успевает производить новую технику для нужд армии", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 апреля во временно оккупированном Крыму произошел ракетный удар. В результате обстрела был поражен командный пункт, где находились высокопоставленные российские офицеры.

Также политолог Александр Леонов заявил, что у Украины есть ресурсы для того, чтобы уничтожить Крымский мост. Однако уничтожение объекта мало повлияет на ситуацию на востоке страны, где сейчас самая горячая ситуация.