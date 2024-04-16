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Оккупанты перебрасывают батареи Град в Крым — что известно

16 апреля 2024 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты перебрасывают батареи Град в Крым — что известно
Российские "Грады". Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представители партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали опрокидывание батареи "Град" во временно оккупированном Крыму. Они увидели железнодорожный поезд, перевозивший груз военного назначения в южном направлении.

Об этом "АТЕШ" сообщил в Telegram во вторник, 16 апреля.

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Партизаны рассказали, что зафиксирована транспортировка батареи РСЗО "Град", контейнеров с боекомплектом и горюче-смазочными материалами.

Вероятно, российскую технику везут на ремонтную базу для восстановления боеготовности.

"Россияне продолжают снимать с хранения старую военную технику. К счастью, ее эффективно уничтожают на линии фронта и в глубоком тылу. Оборонно-промышленный комплекс противника не успевает производить новую технику для нужд армии", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 апреля во временно оккупированном Крыму произошел ракетный удар. В результате обстрела был поражен командный пункт, где находились высокопоставленные российские офицеры.

Также политолог Александр Леонов заявил, что у Украины есть ресурсы для того, чтобы уничтожить Крымский мост. Однако уничтожение объекта мало повлияет на ситуацию на востоке страны, где сейчас самая горячая ситуация.

Крым
Украина
военная техника
оккупанты
партизаны
оккупация

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