У Маріуполі окупанти посилили зачистки та репресії проти місцевих, — Андрющенко

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Фото: скриншот

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники посилили зачистки та репресії проти населення. Відтак, за тиждень під арешт потрапляють близько 100 громадян.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону.

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"Рівень репресій та зачисток проти населення не слабшає з першого дня окупації. Навпаки, він набрав там максимальних обертів", — каже Андрющенко.

З одного боку, як каже радник мера, за час окупації це дозволило вивчити дії загарбників й зробити так, щоб місцеві змогли ефективно уникати арештів.

З іншого боку "розв'язало руки" українському спротиву. Адже, затримання, як стверджує Андрющенко, продовжаться незалежно від того чи будуть проводитись якісь акції протесту чи ні.

Нагадаємо, на тимчасово окуповані території загарбники звозять студентів РФ та використовують їх у пропагандистських цілях. Зокрема, створюють спеціальні "студентські трудові загони".

Додамо, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни створили спеціальні групи колаборантів, які перевіряють відвідуваність шкіл. У разі виявлення подібних випадків батькам погрожують позбавленням батьківських прав.