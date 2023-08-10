Оккупанты переоборудовают гражданскую инфраструктуру в тюрьмы для местного населения

Российский оккупант. Фото: росСМИ

На временно оккупированной территории Украины россияне продолжают переоборудовать объекты местной гражданской инфраструктуры в тюрьму. Кроме того, они ужесточают репрессивные меры против гражданского населения.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Маляр отмечает, что на временно оккупированной территории Украины российские захватчики продолжают переоборудовать объекты местной гражданской инфраструктуры (территории промышленных и продовольственных баз, помещения торговых и производственных предприятий) с целью усиления репрессивных мер против гражданского населения и сокрытия своей преступной деятельности.

Она добавила, что в течение августа этого года в Первомаевке в Херсонской области оккупанты обустраивают тюрьму, используя здания местной продовольственной базы.

"Территория вокруг указанного строительства уже охраняется военнослужащими военной полиции на постоянной основе", — добавила заместитель министра обороны.

А в Токмаке Запорожской области оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, отобрали у местных предпринимателей нежилые помещения, которые они используют для размещения задержанных.

В Васильевке в Запорожской области в студенческом общежитии оккупанты обустроили помещение, в котором проводят допросы местных жителей, применяя пытки.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики ужесточили зачистки и репрессии против населения. Следовательно, за неделю под арест попадают около 100 граждан.