Окупанти почали депортувати дітей з Кам’янки-Дніпровської, — Генштаб

Росіяни депортують українських дітей. Фото: росЗМІ

У вівторок, 8 травня, російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку до Бердянська. Разом з ними росіяни "евакуюють" і їхніх батьків.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Разом з дітьми дошкільного та шкільного віку з їхніми батьками, окупанти також вивозять освітян та інших працівників бюджетної сфери. Людей перевозять до Бердянська.

"Охочих виявилось небагато. Евакуація здійснюється до Бердянська. Водночас усіх медичних працівників місцевої лікарні викликано на роботу", — йдеться у повідомленні.

Депортація дітей на Запоріжжі

Зазначимо, 5 травня окупаційна влада Запоріжжя організувала так звану "евакуацію" дітей з Бердянська, використовуючи 40 автобусів.

Відповідно до плану, евакуація дітей мала здійснюватися з населених пунктів Запорізької області, таких як Токмак, Пологи, Григорівка, Олексіївка, Чернігівка, Камиш-Зоря, Кам'янка, Благовіщенко, Розівка, Шевченкове, Андріївка та Тимошівка.

Місцеве населення неохоче погоджується відправляти дітей на евакуацію, що призводить до того, що автобуси повертаються практично порожніми. Аналогічна ситуація спостерігалася у Херсонській області.

Нагадаємо, Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) дійшла висновку, що велика кількість українських неповнолітніх була переміщена до Росії та на окуповані Росією території в Україні, і Москва явно порушила інтереси цих дітей.

Додамо, за даними уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук наразі 90 393 дитини депортовано до РФ, Білорусі або примусово переселені на тимчасово окуповані території України. Вона додає, що реальні цифри можуть бути набагато вищі. При цьому вдалося повернути лише 361 дитину.