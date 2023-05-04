Росія порушила права депортованих українських дітей, — звіт ОБСЄ

Депортовані українські діти в Росії. Фото: росЗМІ

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) дійшла висновку, що велика кількість українських неповнолітніх була переміщена до Росії та на окуповані Росією території в Україні, і Москва явно порушила інтереси цих дітей.

Про це пише CNN.

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У звіті розглядалася ймовірна депортація Росією українських дітей з початку війни в лютому 2022 року.

Хоча група експертів не змогла визначити точну кількість дітей, депортованих російськими військами, "факт широкомасштабного переміщення українських дітей, здається, не заперечується ані Україною, ні Росією", зазначається у звіті.

Українські чиновники повідомили експертам ОБСЄ, що оцінюють кількість викрадених дітей у 200-300 тисяч.

"Мали місце численні порушення прав депортованих до Російської Федерації дітей. Російська Федерація не лише явно неодноразово порушувала інтереси цих дітей, вона також позбавляла їх права на особистість, права на сім’ю, права на об’єднання з родиною, а також порушувала їхні права на освіту, доступ до інформації, право на відпочинок, дозвілля, ігри, дозвілля та участь у культурному житті та мистецтві, а також право на думку, совість і релігію, право на здоров’я та право на свободу та безпеку", — йдеться у документі авторства експертів ОБСЄ.

У звіті також зазначено, що трьома найпоширенішими причинами організованого переміщення дітей є "евакуація з міркувань безпеки, передача з метою усиновлення або прийомної сім’ї та тимчасове перебування в так званих таборах відпочинку".

Нагадаємо, за даними уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук наразі 90 393 дитини депортовано до РФ, Білорусі або примусово переселені на тимчасово окуповані території України. Вона додає, що реальні цифри можуть бути набагато вищі. При цьому вдалося повернути лише 361 дитину.