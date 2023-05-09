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Оккупанты начали депортировать детей из Каменки-Днепровской, — Генштаб

9 мая 2023 18:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты начали депортировать детей из Каменки-Днепровской, — Генштаб
Россияне депортируют украинских детей. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 8 мая, российские оккупанты начали вывоз из города Каменка-Днепровска Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста в Бердянск. Вместе с ними россияне "эвакуируют" и их родителей.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Вместе с детьми дошкольного и школьного возраста с их родителями, оккупанты также вывозят педагогов и других работников бюджетной сферы. Людей перевозят в Бердянск.

"Желающих оказалось немного. Эвакуация осуществляется в Бердянск. В то же время все медицинские работники местной больницы вызваны на работу", — говорится в сообщении.

Депортация детей в Запорожской области

Отметим, 5 мая оккупационные власти Запорожья организовали так называемую "эвакуацию" детей из Бердянска, используя 40 автобусов.

Согласно плану, эвакуация детей должна осуществляться из населенных пунктов Запорожской области, таких как Токмак, Пологи, Григорьевка, Алексеевка, Черниговка, Камыш-Заря, Каменка, Благовещенко, Розовка, Шевченково, Андреевка и Тимошенко.

Местное население неохотно соглашается отправлять детей на эвакуацию, что приводит к тому, что автобусы возвращаются практически пустыми. Аналогичная ситуация наблюдалась в Херсонской области.

Напомним, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пришла к выводу, что большое количество украинских несовершеннолетних было перемещено в Россию и на оккупированные Россией территории в Украине, и Москва явно нарушила интересы этих детей.

Добавим, по данным уполномоченного Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, сейчас 90 393 ребенка депортированы в РФ, Беларусь или принудительно переселены на временно оккупированные территории Украины. Она добавляет, что реальные цифры могут быть гораздо выше. При этом удалось вернуть всего 361 ребенка.

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